Fileleftheros gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Genelkurmaylığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, tören provası kapsamında bugün saat 11.00 sıralarında hava araçlarının Lefkoşa üzerinde alçak uçuş gerçekleştireceğini yazdı.

Alithia gazetesi ise “Hristodulidis Şov Hazırlıyor” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin bu yılki geçit törenini önceki yıllara kıyasla daha gösterişli şekilde düzenlemeye hazırlandığını ileri sürdü.

Haberde, geçit töreninde Yunanistan’a ait F-16 savaş uçakları ile Mısır’a ait CN-253 uçağının yanı sıra RMMO’nun yeni unsurlarının da yer almasının beklendiği belirtildi. Gazete, bugün gerçekleştirilecek alçak uçuş provasına ilişkin bilgilere de yer verdi.

Macron’un gelme ihtimali

Gazete haberinin devamında ise, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 1 Ekim törenlerine katılma ihtimaline ilişkin bilgilerin de bulunduğunu yazdı.

Ayrıca, Macron’un törene katılımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığını, ancak hazırlıkların Fransa Cumhurbaşkanı’nın katılma ihtimali dikkate alınarak sürdürüldüğünü kaydetti.