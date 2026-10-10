Park halindeki araçtan 4 bin TL çalındı

Polisten verilen bilgiye göre, 7-8 Ekim 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da bir apartmanın önünde park halinde bulunan araç içerisinden 4 bin TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturmada, zanlı olarak görülen U.Y. (E-40) tespit edilerek tutuklandı.

Yerde bulduğu cüzdanı çaldı, banka kartıyla alışveriş yapıldı

Gazimağusa’da ise 27 Eylül 2026 tarihinde Anıt Parkı içerisinde bir şahsın düşürdüğü para cüzdanı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alınarak çalındı.

Cüzdan içerisinde öğrenci kartı, banka kartları, 1.000 TL ve 200 ABD doları nakit para bulunduğu belirtildi.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen A.Z. (E-18) tutuklandı. Ayrıca çalıntı olduğunu bildikleri banka kartıyla toplam 1.240 TL tutarında alışveriş yaptıkları belirlenen O.K. (E) ve B.I. (E) de tutuklandı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.