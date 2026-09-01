Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.O.O.’nun (E-43) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ele geçirilerek emare olarak alındı.

M.O.O. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazimağusa’da 600 gram hintkeneviri ve 50 gram kokain ele geçirildi

Gazimağusa’da ise 31 Ağustos 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında M.İ.S.’nin (E-28) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Aramada ayrıca içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ile öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

M.İ.S. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.