Polis Bası Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Sadık Ağa Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin balkonunda, muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin çöp kovasındaki eski kumaşları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu balkon kapısı ve klima dış ünitesinin kabloları, plastik çöp kovası ve içerisindeki eski kumaşlar yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise balkonun duvarları islendi.

Öte yanda aynı gün, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa Kabristanlığı’nın batı kısmında bulunan bir arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, arazi içerisinde yığın halde bulunan 90 adet rulo balya yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

