Lefkoşa’da bugün 02.45’te Rauf Denktaş Caddesi’nde GF 052 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine seyreden ve 396 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Sinan Akyol (E-48) Nurettin Ersin Paşa Camisi önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sonunda park halinde bulunan RY 316 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan GF 052 plakalı araç sürücüsü Sinan Akyol, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı.

Girne’de çarpışan iki aracın birinin sürücüsü 345 miligram alkollü çıktı

Girne’de de bugün 01.00 sıralarında yine alkollü bir sürücünün karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kaza İskenderun Caddesi’nde meydana geldi. Tuğrul Eraslan’ın (E-29), yolun solunda park halinde bulunan yönetimindeki ZUS 294 plakalı salon aracıyla dikkatsizce İskenderun Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru 245 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Sezgin Madencioğlu (E-43) yönetimindeki NU 485 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken NU 485 plakalı araç sürücüsü Sezgin Madencioğlu tutuklandı.

Polisin tüm kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.