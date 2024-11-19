Polisin açıklaması şöyle:

18.11.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mustafa BÜRSEV (E-63), Gönyeli’de bir şahsa ait ikametgahın yağmur suyu tahliye borusunu temizlediği sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

Girne Sosyal Sigortalar Dairesi'nde fenalaştı...

18.11.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne’de sakin Okan Salih GÜNALTAY (E-53), Girne Sosyal Sigortalar Dairesi içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, 112 Sağlık Görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.