Polis açıklamasına göre dün saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa Mecidiye Sokak’ta A.C.V. (E-24), aralarında yaşanan tartışma nedeniyle M.S.(E-52)’nin yüzüne yumruk vurarak onu ciddi şekilde darp etti. Yumruk darbesi yere düşen M.S kafasının beton zemine çarptı ve kafatasında çatlak meydana geldi.

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Yaralanan M.S. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması ve kafatasında çatlak teşhisiyle Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, A.C.V. tutuklandı.

-Girne’de ev arkadaşını darp…

Girne’de ise dün saat 19.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma nedeniyle ev arkadaşı K.G.(K-27)’nin yüzüne ve vücuduna yumruk vurarak onu ciddi bir şekilde darp eden ve burun kemiğini kıran Y.S (E-27) tutuklandı. Yapılan muhaceret kontörlünde Y.S’nin ülkede kaçak kaldığı da tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.