Polisten verilen bilgiye göre Lefkoşa’da önceki gün bir şahsa ait evin kapısı açılıp içeriye girilerek, muhtelif ziynet eşyaları çalındı. Yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen T.G. (E-18) tutuklandı.

- Lavaboda unutulan cep telefonunu çaldı

Girne’de bir kumarhanede, önceki gün, müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından lavaboda unutulan cep telefonu çalındı. Yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen L.A.(K-64) tutuklandı.

- Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Girne'de bir iş yerinde çalışan I.Y.S.(E-32) ve B.M.(E-31), 2026 yılı Ağustos ile Eylül ayları içerisinde müşterilere sattıkları çeşitli elektrik malzemelerini müşterilere indirimsiz bir şekilde satış yapmalarına rağmen, sonradan indirim yapmış gibi gösterdi. Zanlılar, tahsil ettikleri paralardan 2 bin 431 TL'yi şirket hesabına yatırmayıp, tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.