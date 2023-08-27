Polis tarafından yapılan denetimlerde, üç farklı iş yerine “kapama saatine riayetsizlik”, “izinsiz müzik yayını yapmak” ve “alkollü içki ruhsatı olmadan içki bulundurmak ve satışa arz etmek”ten yasal işlem başlatıldı; ikamet izinsiz üç kişi de tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 26-27 Ağustos tarihlerinde, polis tarafından yapılan denetimlerde, Girne’de faaliyet bir iş yerinin kapama saatine riayet etmediği, bir iş yerinin yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı belirlendi. Yedidalga’da faaliyet gösteren bir iş yerinin yetkili makamdan geçerli alkollü içki ruhsatı olmadığı halde alkollü içki bulundurup, satışa arz ettiği tespit edildi. Söz konusu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada ayrıca, yapılan denetimlerde ikisi Lefkoşa’da, biri Girne’de olmak üzere toplam üç kişinin ikamet izinsiz olarak ülkede bulundukları tespit edilerek tutuklandığı da kaydedildi.