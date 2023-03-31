Lefkoşa’da dün A.G.A.M.B.’nin (E-19) şüpheli hareketleri sonucu yanına yaklaşan polisleri fark etmesi üzerine yere attığı tasarrufundaki pakette yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

A.G.A.M.B tutuklandı.

Öte yandan Girne’de, C.O.(K-22) ve P.A.U.’nin (K-20) dün evlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.