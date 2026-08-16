Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.C.I.’nin (E-30) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı. H.C.I. tutuklandı.

Sürat nedeniyle durduruldu, aracında uyuşturucu bulundu

Aynı gün saat 18.00 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 5-6’ncı kilometreleri arasında trafik kontrolü yapan Boğaz Karakolu ekipleri, sürat suçu işlediği gerekçesiyle O.M.’nin (E-33) kullandığı aracı durdurdu.

Polis, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine araçta yaptığı aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit ederek emare olarak aldı.

O.M. tutuklanırken, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.