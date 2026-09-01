Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Fırat İşler olguları aktardı. İşler, 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00-18.00 arasında Gönyeli Atatürk Caddesi ve Alayköy Ağıllar bölgesinde gerçekleştirilen muhaceret kontrolleri sırasında 5 kişinin “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, tutuklanan M.M.İ.’nin 23 Haziran 2026’dan bu yana 66 gün, M.K.A.’nın 24 Haziran 2026’dan bu yana 65 gün, K.O.’nun 23 Mart 2022’den bu yana 1.619 gün, M.A.M.’nin 2 Temmuz 2026’dan bu yana 57 gün, A.U.R.U.’nun ise 15 Haziran 2026’dan bu yana 74 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların 29 Ağustos 2026’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, Muhaceret Dairesi’nden alınması gereken ifadeler ve ihraç işlemlerinin tamamlanması amacıyla zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Lefkoşa’da 6 kişi yakalandı

Lefkoşa’da tutuklanan zanlılar hakkındaki olguları ise polis memuru Serhan Yıldıran aktardı.

Yıldıran, 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen muhaceret kontrolünde 6 kişinin yakalandığını söyledi.

Polis, tutuklanan S.E.A.’nın 29 Kasım 2025’ten beri 272 gün, A.J.M.’nin 29 Kasım 2025’ten beri 272 gün, Z.A.’nın 25 Ağustos 2026’dan beri 3 gün, Q.K.Y.’nin 29 Kasım 2022’den beri 1.368 gün, S.A.’nın 18 Temmuz 2026’dan beri 42 gün, M.J.I.’nin ise 7 Ağustos 2026’dan itibaren toplam 21 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların 29 Ağustos 2026’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3’er gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Zanlıların serbest bırakılmaları halinde aynı suçu işlemeye devam etme ihtimallerinin yüksek olduğunu ifade eden polis, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma amaçlı 8’er gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç ayrıca, A.U.R.U.’nun izinsiz çalıştığı iş yeriyle ilgili soruşturma başlatılmasına emir verdi.