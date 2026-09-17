Lefkoşa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu bölgeler kontrol edildi.

Denetimlerde ülkemizde yasal statüsü bulunmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 29 kişi hakkında ise idari para cezası uygulanarak yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 2 bin 190 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 438 sürücü rapor edilirken, 12 araç trafikten men edildi.

İskele’de ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun bulunduğu bölgelerde denetimler yapıldı.

Bir aracın kullanımında yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine 1 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 11 kişiye de idari para cezası kesilerek yasal işlem başlatıldı.

İskele’de trafik ekipleri tarafından 745 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli suçlardan 174 sürücü rapor edildi ve 1 araç trafikten men edildi.

Toplam tablo

Dört saatlik denetimlerde Lefkoşa ve İskele genelinde 2 bin 935 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 612 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 13 araç trafikten men edildi. Asayiş denetimlerinde ise 6 kişi tutuklandı, kumarhanelerde tespit edilen 40 kişiye idari para cezası uygulandı.