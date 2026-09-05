Polisten verilen bilgiye göre, 4 Eylül 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında Lefkoşa’da Oğuz Karayel Sokak üzerinde yapımı devam eden bir sitenin dış cephe duvarlarına monte edilmiş 80 metre uzunluğundaki bakır klima boruları, yerinden çekilip koparılarak hasara uğratıldı ve çalındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen A.A. (E-21) tespit edilerek tutuklandı. Zanlı, çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Aracın üzerinden düşen cüzdanı alıp çaldı

İskele’de ise 1 Eylül 2026 tarihinde Fadıl Onay Demirciler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir kişinin aracının tavanına koyup unuttuğu cüzdan, aracın hareket etmesiyle yola düştü.

Polis, içerisinde 3 bin 50 sterlin nakit para ve sürüş ehliyeti bulunan cüzdanın A.A. (E-30) tarafından bulunarak alınıp çalındığını tespit etti.

Zanlı tutuklanırken, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.