Polis tarafından dün akşam gerçekleştirilen denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerin yanı sıra trafikte seyreden sürücüler kontrol edildi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

6 BİN 670 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ

Trafik denetimlerinde toplam 6 bin 670 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalara tehlike yarattığı tespit edilen 1326 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 82 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının 519’unu sürat, 5’ini alkollü araç kullanmak, 5’ini ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 13’ünü sigortasız araç kullanmak, 8’ini sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 40’ını emniyet kemeri takmamak, 20’sini muayenesiz araç kullanmak, 56’sını seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’unu trafik ışıklarına uymamak ve 3’ünü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak oluşturdu.

648 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.