Lefkoşa ve Lapta’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kazalara karışan iki sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da araç refüje çıkıp ağaca çarptı

13 Ekim 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.A.M.S. (E-20) yönetimindeki salon araç doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Refüj üzerine çıkan araç, ardından bir ağaca çarparak durdu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.H.H.M. (E-22) yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sol köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü, sigortasız araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Lapta’da alkollü sürücü nefes örneği vermeyi reddetti

14 Ekim 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, K.K. (K-39) yönetimindeki salon araç doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir ikametgâhın çevre duvarına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen sürücünün alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği bildirildi. Sürücü tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.