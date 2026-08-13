Lefkoşa ve Minareliköy’de elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu iki ayrı yangın meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde, Şehit Erdoğan Yıldız Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait sayaç dolaplarındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında oluşan dumandan etkilenen 15 apartman sakini, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Aynı saatlerde Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun Minareliköy’de Oreo LTD karşısındaki bölümünde seyir halindeki bir çekici aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangında aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamlar zarar gördü. Yangın, diğer sürücülerin yangın söndürme cihazlarıyla müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli emniyet tedbirlerini alırken, yola dökülen motor yağlarını da temizledi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.