Lefkoşa’da “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan O.A.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Zafer Yıldız, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 15.20 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Yenikent’teki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, aramada yaklaşık 100 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan 2 hassas terazinin tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında aranan bir şahıs bulunduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu ve zanlının cep telefonunun inceleneceğini belirtti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2021 yılından bu yana ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini de aktaran polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.