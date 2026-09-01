Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz, 1 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa’da Küre Sokak’ta Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.O.O.’nun tasarrufunda yaklaşık 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiğine dair araştırma yapılacağını kaydeden polis, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini aktardı.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.