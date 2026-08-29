Lefkoşa, Girne ve İskele’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, üç kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da 650 gram kokain ele geçirildi

Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.Y. (E-32)’nin tasarrufunda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 650 gram kokain, 20 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA türü toz madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içeren 350 hap bulundu.

Ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan iki hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1.110 ABD doları nakit para da ele geçirildi.

A.Y. tutuklandı.

Girne’de hintkeneviri ve 1001 hap ele geçirildi

Girne’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda E.E.K. (E-27)’nin tasarrufunda yaklaşık 8 gram hintkeneviri ile yeşil reçeteyle satılan 1001 hap ele geçirildi.

E.E.K. tutuklandı.

Uyuşturucuyu yol kenarına atıp kaçmaya çalıştı

İskele’de Long Beach bölgesinde dün gece gerçekleştirilen “Asayiş ve Trafik Denetimleri” sırasında ise uyuşturucu madde tasarrufunda bulunan bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçta yolcu olarak bulunan O.S. (E-30), araçtan inerek koşup kaçmaya çalıştığı sırada tasarrufundaki poşeti yol kenarına attı.

Polis tarafından tespit edilerek tutuklanan O.S.’nin attığı poşette yapılan incelemede yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.