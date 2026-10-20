Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan B.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz, mahkemede meseleyle ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı B.D.’nin 2026 yılı içerisinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren TAB Ltd.’de müstahdem ve müdür olarak çalıştığını söyledi.

Ödeme belgelerini sahteleyerek milyonlarca lirayı aktardığı iddiası

Polis memuru Yılmaz, zanlının şirketin aylık ödeme onay belgelerini İstanbul’da bulunan merkeze e-posta yoluyla göndererek onay aldığını, ardından söz konusu belgeler üzerinde eklemeler yaparak sahtelediğini belirtti.

Zanlının, sahtelediği ödeme onay belgelerini kullanarak TAB Ltd.’nin Lefkoşa’da bulunan bir bankadaki hesaplarından, onaylanmış ödeme belgelerinde yer almayan şirket ve tüzel kişilerin hesaplarına para aktarılmasını sağladığını ifade eden polis, yapılan tespitlerde bu yöntemle toplam 99 milyon 374 bin TL’nin sirkat edildiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Araçta ve ofiste çok sayıda belge ele geçirildi

Polis, zanlı B.D.’nin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma kapsamında tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi.

Aynı gün zanlının kullanımındaki RL 978 plakalı, TAB Gıda’ya ait Nissan Note marka araçta arama yapıldığını belirten polis, aracın arka koltuğunda TAB Ltd.’ye ait çok sayıda ödeme talimatının tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının kullandığı ofiste de arama gerçekleştirildiğini belirterek, şirkete ait tahsilat makbuzları, gider pusulaları ve faturaların yanı sıra HP marka bilgisayar kasası, bilgisayar çantası içerisindeki Lenovo marka dizüstü bilgisayar ile siyah okul çantası içerisindeki HP marka dizüstü bilgisayarın da emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Elektronik cihazlar ve banka hesapları inceleme altında

Polis memuru Yılmaz, ele geçirilen elektronik cihazların incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve bu yönde hazırlanacak raporların beklendiğini söyledi.

Zanlının işlem yaptığı Türkiye’deki bankadan da evrak temin edildiğini belirten polis, söz konusu belgelerin inceleneceğini kaydetti.

Polis ayrıca zanlının banka hesaplarına yönelik incelemelerin sürdüğünü ve soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti.

50 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi

Polis, zanlı B.D.’nin çalışma izninin iptal edildiğini ve işlediği iddia edilen suçların Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlı B.D.’nin davaları görüşülünceye kadar 50 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.