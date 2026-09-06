Polis açıklamasına göre olay, 5 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. F.O.N.O. ile A.M.O.A.Q., aralarında bulunan alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları sırada, Z.Ç.’nin öldürülmesi kastıyla hareket ederek dairenin penceresinden yaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemine düşmesine sebep oldu.

Olayda ağır şekilde yaralanan Z.Ç., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Onkoloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili F.O.N.O. ile A.M.O.A.Q. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.