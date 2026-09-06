Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 5 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da tek odalı bir dairede sakin olan zanlı F.O.N.O.’nun, ikametgahında misafir olarak bulunan Z.Ç. ile aralarında yaşanan alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını söyledi.

Polis, tartışma sırasında aynı binada yan dairede sakin olan zanlı A.M.O.A.’nın da olaya dahil olduğunu ve iki zanlının, öldürme kastıyla Z.Ç.’nin yaklaşık 9,50 metre yükseklikten zemine düşmesine sebep olduklarını mahkemeye aktardı.

Olayda yaralanan Z.Ç.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olayın bilgilerine gelmesinin ardından ekiplerin olay yerine gittiğini, yapılan incelemeler sonucunda zanlıların tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlıların meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiklerini belirten polis, ifadelerin teyit ve tekzip çalışmalarının sürdüğünü, olay yerinden temin edilen kamera görüntülerinin de incelendiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç D.K., zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.