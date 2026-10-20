Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama suçundan tutuklanan M.C.K. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Tırgal, mahkemede meseleyle ilgili bulguları aktardı.

Polis, 18 Ekim 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mehmet Kemal Sokak üzerinde, zanlı M.C.K. ile M.A.Ç. (E-27) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığını söyledi.

Tartışma sırasında zanlının, M.A.Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerine elleri ve ayaklarıyla gelişigüzel vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirten polis, olay sonucunda M.A.Ç.’nin sağ kaşı üzerinde ve sağ göz altında kesi, yüzünün sağ tarafında ekimoz (morarma), sağ temporal kemikte ve yüzünün sağ kısmında kırıklar meydana geldiğini kaydetti.

Polis, ağır yaralanan M.A.Ç.’nin kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlı M.C.K.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.