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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olduğu belirtilen Y.Ö. tutuklandı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan LT 785 plakalı araç da önünde park halinde bulunan VM 396 plakalı motosiklete çarparak durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 20 Eylül 2026 tarihinde saat 20.45 sıralarında Hasane Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi.

“Sosyal konut projelerinde güzel bir sistem kuruldu”

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