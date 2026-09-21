Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 20 Eylül 2026 tarihinde saat 20.45 sıralarında Hasane Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi.
Y.Ö., 217 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZR 954 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Eski Cumhuriyet Meclisi Binası önlerinde yolun solunda park halinde bulunan LT 785 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan LT 785 plakalı araç da önünde park halinde bulunan VM 396 plakalı motosiklete çarparak durdu.
Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olduğu belirtilen Y.Ö. tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.