Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.12.2024 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Yunus ÖZKAN (E-23) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UZ 818 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayarak yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin KARANLIK (E-48) yönetimindeki LA 180 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan LA 180 plakalı araç sürücü Hüseyin KARANLIK ve araçtaki yolcular Didem DÜLGER (K-46) ve Erdem PINAR (E-59), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. UZ 818 plakalı araç sürücüsü Yunus ÖZKAN, alkollü içki tesiri altında araç kulllanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.