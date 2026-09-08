Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Erginsoy Güler, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 6-7 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 18.00-01.00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi’nde Şerabioğlu Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelin numarasız odasında, zanlının E.P.Z.’ye ait masa üzerinde bulunan gri renkli kutu içerisindeki 30 bin TL değerinde bir adet güneş desenli altın kolye ile üzerinde üç adet yonca deseni bulunan 14 ayar altın kolyeyi sirkat ettiğini söyledi.

Polis, 8 Eylül 2026 tarihinde zanlıdan yapılan soruşturmada suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Zanlının verdiği ifadede, çaldığı altınları Girne bölgesinde ismini bilmediği bir kuyumcuya götürerek 16 bin TL karşılığında bozdurduğunu, elde ettiği parayla da 3 şişe içki ve 6 karton muhtelif marka sigara aldığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydederek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.