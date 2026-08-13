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Yangın sırasında oluşan duman ve ısı nedeniyle bodrum katının duvarlarının da islendiği belirtildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 2 tonluk su deposu, 8 metre uzunluğunda su borusu, ahşap fırın küreği ve elektrik tesisatı yanarak zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, yangın 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 04.30 sıralarında Mahmut Paşa Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

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