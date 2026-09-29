Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar M.M.E.A., A.A.M.A. ve E.M.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Zafer İnce, olayla ilgili bulguları aktardı.

İnce, 25 Eylül 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi otoparkında, park halinde bulunan MK 047 plakalı araçta zanlıların huzurunda yapılan aramada, paspas altında yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis ayrıca zanlı E.M.K.’nın bacak arasında 2 bin 800 TL nakit para tespit edildiğini ve üç zanlının da suçüstü tutuklandığını aktardı.

Diğer araçta da uyuşturucu bulundu

Polis, aynı otopark alanında zanlı E.M.K.’nın kullanımında bulunan ZAA 355 S plakalı araçta da arama yapıldığını belirtti.

Aramada ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan el çantasında yaklaşık 15 gram hintkeneviri, 3 adet ecstasy hapı ve yaklaşık 3 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin tespit edilerek emare alındığı kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınan emarelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi. Zanlıların verdikleri ifadelerin de teyit ve tekzip edileceğini belirten polis, 8 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.