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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00-13.00 saatleri arasında; U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat'a elektrik verilemeyecek.

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