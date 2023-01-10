(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Arif Özyürekliler, olguları aktardı.

Polis, 11.12.2022 tarihinde zanlı tarafında Lefkoşa'da sakin M.G'ye ait Mehmet Akif Caddesi üzerinde kendi işletmesine ait paket motoruişletmenin arka kapısının hemen önünden sirkat edildiğni anlattı.

Polis, yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve anahtarı Mağusa'da tespit edildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, alınması gereken kamera kayıtları temin edilmesi gereken ifadeler olduğundan zanlının poliste 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.