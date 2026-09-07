Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 6 Eylül 2026 tarihinde saat 17.55 sıralarında Lefkoşa’da zanlı M.V.’nin, herhangi bir gerekçe olmaksızın her iki eliyle B.I.’nın baş kısmına müteakip defalar yumruk vurduğunu söyledi.

Polis, darp sonucu B.I.’nın sol kulak zarında iki ayrı yırtık oluştuğunu ve vahim zarara uğradığını belirtti.

Zanlı M.V.’nin, 7 Eylül’de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını kaydeden polis, meseleyle ilgili ifadeler ile doktor raporlarının temin edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, zanlının TC-KKTC vatandaşı olduğunu ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı M.V.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 750 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.