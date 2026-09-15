Mahkemede olguları aktaran polis memuru Döne Kuşkonmaz, olayın 14 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının yol kenarında park halinde bulunan araç içerisindeki O.K.’nin kendi kendine konuştuğunu görerek iyi olup olmadığını sorduğunu, bunun üzerine O.K.’nin araçtan inerek anlamsız şekilde bağırıp çağırarak zanlının üzerine doğru geldiğini belirtti.

O.K.’nin alkollü ve sarhoş olduğunu gören zanlının, kendisini darp edeceğinden endişe ederek üzerine gelmemesi yönünde defalarca uyarıda bulunduğu ifade edildi. Polis, uyarılara rağmen durmaması üzerine zanlının O.K.’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle gelişigüzel vurduğunu ve ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Darp sonucunda O.K.’nin burnunda ve sol el serçe parmağında kırık oluştuğu ve vahim zarara uğradığı belirtildi.

Polis, zanlının 15 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi nöbetçi mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, aynı gün O.K.’nin doktor kontrolünden geçirildiğini ve raporunun temin edildiğini açıkladı. Zanlının da gönüllü ifade verdiği kaydedildi.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının sabıkasız olduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, iki haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.