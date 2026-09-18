Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 14 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00-10.00 arasında Lefkoşa’da meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının ikametgahında misafir olarak kalan 22 yaşındaki Nijerya uyruklu kadına, ellerini tutarak cinsel saldırıda bulunduğunun iddia edildiğini aktardı.

Olayın 15 Eylül’de polisin bilgisine geldiğini belirten polis, müştekinin ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi. Müştekinin kıyafetleri ile olayın meydana geldiği ikametgahta yapılan aramada zanlıya ait iç çamaşırı ve yatak örtülerinin DNA incelemesi yapılmak üzere emare olarak alındığı kaydedildi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, ardından müşteki ve zanlının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Üroloji Servisi’nde kontrolden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Polis, zanlının sözlü beyanlarının araştırılacağını, DNA testleriyle ilgili gerekli yazışmaların yapılacağını ve zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini belirterek 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, huzurundaki şahadeti değerlendirerek P.F.A.’nın 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.