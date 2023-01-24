Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Açıkamada 19 Ocak 2023 tarihinde 03.00-06.00 saatleri arasında K. Kaymaklı Lefkoşa da zanlının ikametgahının salon kısmındaki çek yat üzerinde alkollü şekilde uyur vaziyette bulunan 15 yaşındaki kız müştekinin rızası olmaksızın cinsel davranışla dudağından öpüp, sütyenini çıkartıp, kilotunu yırtmak sureti ile cinsel saldırıda bulunup çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının müştekinin bilgi dışında dudağından öptüğü anı cep telefonu ile fotoğraf çekerek WhatsApp üzerinden geçiçi fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Polis olayın müştekinin şikayeti üzerine bilgilerine geldiği ve soruşturma başlatıldığını ve zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını, müştekinin doktor kontrolüne götürüldüğünü ve rapor hazırlanması gerektiğini ayrıca zanlının evinden alınan kıyafet ve çarşafların DNA incelemesi yapılacağını zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.