30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek resmi geçit töreni provası nedeniyle, 23 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00’den itibaren Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan bölümü, tören provasının tamamlanacağı saate kadar trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen saatlerde sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar şöyle:

Lefkoşa şehir içinden Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı’ndan kontrollü şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Gazimağusa istikametinden Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’nı kullanabilecek.

Gazimağusa’dan Lefkoşa şehir içine gidecek sürücüler; Hamitköy Çemberi’nden Mimar Mehmet Vahip Caddesi ve Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi, Honda Trafik Işıkları Kavşağı’ndan Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi veya Altınbaş Petrol Trafik Işıkları’ndan Kemal Aksay Caddesi güzergâhlarını kullanabilecek.

Gazimağusa’dan Güzelyurt istikametine gidecek sürücüler, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergâhını veya Citröen Trafik Işıkları Kavşağı’ndan Metehan-Alayköy Çevre Yolu’nu kullanabilecek.

Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidecek sürücüler, Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi–Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergâhından ulaşım sağlayabilecek.

Girne’den Lefkoşa’ya gidecek sürücüler ise Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Alayköy Çemberi güzergâhını veya Gönyeli Çemberi’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergâhını kullanabilecek.

Tören provasının devam ettiği süre boyunca söz konusu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.