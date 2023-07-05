 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa Kermiya Omar Sitesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Sınırüstü'nde feci olay... 3,5 metre yükseklikten düştü... Sınırüstü'nde feci olay... 3,5 metre yükseklikten düştü...

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-11.00 arasında olacak.