Lefkoşa’da bir ikametgâhta gerçekleştirilen aramada iki adet ateşli silah, toplam 15 canlı mermi ve yaklaşık 190 gram ağırlığında farklı türlerde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis, 26 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa’da B.C.D.’nin kalmakta olduğu ikametgâhta, huzurunda arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada, seri numarası bulunmayan 9 mm çapında Sig Sauer marka ateşli silah ve bu silaha ait şarjör içerisinde 7 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğu belirtildi.

Aramada ayrıca 7.65 mm çapında Glock marka ikinci bir ateşli silah ile bu silaha ait şarjör içerisinde 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirildi.

İkametgâhta üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ile yaklaşık 20 gram hintkeneviri, 20 gram kokain ve 150 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler de bulunarak emare olarak zapt edildi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirterek, ifadesinde yaptığı beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

Ele geçirilen maddelerin analize, silahların ise balistik incelemeye gönderileceğini kaydeden polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nuray Nejdet, B.C.D.’nin soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.