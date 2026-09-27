Lefkoşa’da bir ikametgâhta yapılan aramada yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen öğütücü ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.H. tutuklandı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis, 26 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa’da B.H.’nin ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi.

Aramada, ikametgâh içerisinde yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu belirtildi.

Polis ayrıca, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastikten mamul bir öğütücü ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazinin de emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, zanlıdan izahat istendiğini ve bir ifade verdiğini, söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nuray Nejdet, B.H.’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.