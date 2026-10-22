Yargıç, sanıkların 16 Haziran 2026 tarihinde bir şahsa ait ikametgahın yatak odasındaki pencerenin sineklik telini bıçakla kesip, içeri girdiklerini, 400 euro nakit para, 11 bin 800 TL değerinde ziynet eşyası ve 5 bin TL para çaldıklarını söyledi.

Yargıç Uğur, sanıkları; kendi ikrarları ve İddia Makamının sunduğu tüm olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, “Sanıklara ne tür bir ceza verileceğini takdir ederken Yüksek Mahkememizin birçok kararında belirtmiş olduğu cezalandırma ilke ve prensiplerini, olguları, suçlar için öngörülen azami cezaları ve sanıkların kişisel durumunu değerlendirmemiz gerekmektedir. Mahkemeler işlenen suçun ağırlığı ile orantılı ve toplumu, toplum bireyleri arasında tedirginlik yaratan suçlardan koruyan cezalar vererek, toplumun hukuka ve adalete olan saygı ve güvenini sağlamak ve korumakla yükümlüdür. Ciddi ve özellikle yaygın olan, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda, mahkeme yasa koyucunun saptadığı azami ceza haddini de dikkate alarak, suçluya, gerek suçluyu gerekse başkalarını benzer suç işlemekten caydırıcı bir ceza takdir etmelidir”dedi.

Yargıç, sanıkların mahkûm olduğu ev açma suçunun 7 yıla kadar, ikametgahtan sirkat suçunun 5 yıla kadar, kasti hasarın 3 yıla kadar ve mülke belirtti. 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan suçlar arasında yer aldığını belirtti. Yargıç Uğur, “Ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçları anayasamızda düzenlenen ve güvence altına alınmış bulunan mülkiyet hakkı ihlal edilmekte olup bu tür suçlar tüm toplumun huzur ve güvenliğinin ciddi şekilde sarsılmasına, kişilerin malvarlığını riskte hissetmesine neden olarak kamu menfaatine sarar vermektedir. Bu haklar o kadar önemli görülmüştür ki, çerçevesi Anayasada çizilmiş ve garanti altına alınmıştır. Bu nedenle bu hakların kanunsuz olarak ihlali de ayni ölçüde ciddiyetle ele almamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yargıç, her davanın kendi olguları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanıkların genç suçlu kategorisinde olduklarını, pişman olup, özür dilediklerini, 16 yaşındaki sanığın ailesinin ihmalinden dolayı birçok suça karıştığını, sosyal hizmetlerden destek almadığını belirtti. Yargıç, genç suçluların topluma kazandırılmasında sosyal hizmetlere önemli görevler düştüğünü ifade etti. Yargıç, 16 yaşında ve sağlık durumuna bakıldığında mental sorunları ve yönlendirmeye açık olan sanığın aile ve sosyal hizmetlerden destek görmediğini ifade ederek, sanığın sağlık durumunu lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, ayrıca A.T.’nin müştekiyi tazmin ettiğini de belirtti.

Yargıç Uğur, tüm olgular ışığında sanık Yaşar Uğurşah’ı 9 ay, A.T.’yi ise bir ay hapis cezasına çarptırdıklarını söyledi.