Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “kasti hasar (kundaklama)” suçuna methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında zanlıların Şehit Ertuğrul Arif Sokak’ta faaliyet gösteren galeriye gittiklerini ve tasarruflarında bulunan yaklaşık bir buçuk litre kolonyadan hazırladıkları yanıcı maddeyi galerideki Nissan Note marka aracın üzerine dökerek ateşe verdiklerini kaydetti.

Yangın sonucu araçta ciddi hasar meydana geldiği, iş yerinin çatı kısmının ise islendiği belirtildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edildi.

Polis, zanlıların olayın ardından aynı gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandıklarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında iki kez mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında toplam 9 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süreçte zanlıların üzerlerinde bulunan iPhone ve Redmi marka cep telefonlarının incelenmek üzere Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında çok sayıda ifade alındığını ve kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti. Zanlıların olaydan birkaç saat önce ülkeye turist olarak geldiklerini belirten polis, işledikleri iddia edilen suçun ağırlığına dikkat çekerek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, huzurundaki şahadeti değerlendirerek A.A. ile A.B.’nin 75 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.