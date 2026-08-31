Kimlik tespiti tamamlanan 15 şehit, gelecek hafta Atlılar Şehitliği’ne defnedilecek
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Lefkoşa’da bir marketten çeşitli ürünleri çaldığı belirlenen bir kişi ile ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.
- Lefkoşa’da hırsızlık
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün bir marketten çeşitli ürünleri çaldığı belirlenen M.U.Z. (E-28), polis tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklandı.
- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı
Kaçak yaşamla mücadele kapsamında dün ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde ise yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı belirlenen iki kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.