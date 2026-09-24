Üstel’den Hristodulidis’e sert tepki: “Kıbrıs’ın gerçeklerini değiştiremeyecekler”
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Kaza, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. M.K. (E-21) yönetimindeki salon araç, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada önünde aynı istikamette ilerleyen M.B. (E-46) yönetimindeki salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüj üzerine çıkan araç durdu.
Kaza sonucu yaralanan M.K., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından KBB servisinde müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.