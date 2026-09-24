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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan M.K. , kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından KBB servisinde müşahede altına alındı.

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