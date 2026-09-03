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Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine gelen ambulansta ilk yardım müdahalesi yapıldı. A.K., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

A.K. (E-28), 110 miligram alkollü içki tesiri altında HJ 025 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve tarla içerisinde durdu.

İkinci kaza ise aynı gün saat 22.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun Turunçlu-İnönü kavşakları arasındaki bölümünde meydana geldi.

Kazada yaralanan H.A., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çene ve köprücük kemiklerinde kırık tespit edilen sürücü, tedavisinin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, 2 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da Değirmenlik Polatlı Sokak üzerinde, H.A. (E-43) yönetimindeki YF 547 plakalı motosikletle batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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