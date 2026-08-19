Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Kenan Mulla, S.Ş.’nin 17 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim Zarar ve Ciddi Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Mulla, 17 Haziran 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki bir işletmede, kağıt oyunu sırasında çıkan tartışma sonucu zanlının Güzelyurt’ta sakin M.K.’nin burnuna sol eliyle bir kez yumruk attığını ve burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu aktardı.

Olayın 20 Haziran 2026 tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten Mulla, aynı gün müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde muayene edildiğini ve doktor raporunda burun kemiğinde kırık tespit edildiğini kaydetti.

Polis, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurularak zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini, S.Ş.’nin 18 Ağustos 2026 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlının işlediği suçları kabul ettiğini ifade etti. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve sabıka kayıtlarında benzer suçlardan sabıkalarının bulunduğunu belirten polis, ancak açıkta herhangi bir meselesinin olmadığını kaydetti.

Polis, meselenin ciddi ve Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren bir suç olduğunu belirterek, zanlının ileride davasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, S.Ş.’nin yurt dışına çıkışını yasakladı ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi. Zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalamasına karar veren mahkeme, S.Ş.’nin tutuksuz yargılanmasına hükmetti.