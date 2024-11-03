Lefkoşa’da meydana gelen “Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.A. (E-24, Suriye, Öğrenci), İ.E. (E-21, Fas, Öğrenci), S.S. (E-26, Suriye, Öğrenci) ve A.M.Q.A.S. (E-20, Yemen, Öğrenci) mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Uğuroğlu, huzurda bulunan zanlıların 2 Kasım 2024 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa’ da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, kendilerini kız arkadaşlarına laf atmamaları yönünde ikaz ettiği gerekçesi ile Lefkoşa’da sakin U.E.T (E-21-Öğrenci-TC)’in vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili olarak yapmış oldukları beyanlar olduğunu belirtti.

Polis soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler, çevre şahadeti ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.