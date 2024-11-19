Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.11.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Emre Can GÜMÜŞ (E-21) yönetimindeki PR 681 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Hakikat Gazetesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şemsi Aylin DERİNÇAY (K-31) yönetimindeki VG 698 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan VG 698 plakalı araç sürücüsü Şemsi Aylin DERİNÇAY, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.