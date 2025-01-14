Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.01.2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Shahın ALIHUSEYNOV (E-22) yönetimindeki EV 308 plakalı salon araç ile güneydoğu istikametine doğru seyrettiği sırada Tepe Home önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Anema CEPNKOBA (K-18)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Nöroşirürji Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.