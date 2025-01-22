Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.01.2025 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Cafer Doğan GÜNEŞ (E-27) 230 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FS 303 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Başbakanlık Trafik Işıkları Kavşağına geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için duran Tolun KARANFİLLER (E-54) yönetimindeki SP 535 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. FS 303 plakalı araç sürücüsü Cafer Doğan GÜNEŞ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.