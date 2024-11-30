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Begüm Demircan ise göğüs servisinde müşahede altında tutuluyor. Sürücülerden Mehmet Çakmak ve yolculardan İda Dündar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yapılan müdahaleler sonucunda Eymen Akkaş’ın iç kanama teşhisiyle ameliyata alındığı ve yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Kaza sonrası MG 104 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Begüm Demircan (24), Eymen Akkaş (22) ve İda Dündar (21) yaralandı. Yaralı lar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir demir direğe çarparak durabildi.

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